Заявление «Вагнера» о разгроме в Мали: как на самом деле погибли бойцы

Группа «Вагнер» после боев в Мали, где погибли и были взяты в плен российские бойцы, выступила с заявлением. Что там произошло на самом деле?

Что рассказали в «Вагнере»

В группе «Вагнер» сделали заявление по ситуации в Мали, где военнослужащие 13-го штурмового отряда под руководством командира Сергея Шевченко (позывной Пруд) вели бой с 22 по 27 июля в окрестностях Тин-Заутина с исламистами-радикалами.

«В первый день „группа Пруда“ уничтожила большую часть исламистов и обратила в бегство остальных. Однако наступившая песчаная буря позволила радикалам провести перегруппировку и нарастить свою численность до 1000 человек», — говорится в заявлении.



В связи с ситуацией командованием «Вагнера» было принято решение перебросить дополнительные силы в район боевых действий для оказания помощи 13-му отряду.

«25 июля боевики вновь атаковали „музыкантов“, но благодаря слаженным действиям личного состава „оркестра“ и малийских военнослужащих попытка нападения была отбита. В течение следующих двух дней радикалы увеличили число массированных атак, воспользовавшись тяжелым вооружением, БПЛА и шахид-мобилями, что повлекло потери со стороны ЧВК „Вагнер“ и солдат FAM», — отметили в «Вагнере».



Последняя радиограмма от «группы Пруда» поступила 27 июля в 17:10. Там говорилось: «Остались втроем, продолжаем вести бой». Командир отряда Сергей Шевченко (Пруд) погиб.

Также известно, что погиб автор Telegram-канала GrayZone.

«Грейзон (автор телеграм-канала Gray Zone) погиб точно, [про потери] высшего командования не подтверждают. Пленные реально есть, их предъявили. И мы очень обеспокоены их судьбой. Засада была профессиональная, бой велся в окружении. Есть ощущение, что лапку непосредственно приложили французы. Уточняем потери местных», — рассказал BRIEF близкий к Минобороны источник.



Минобороны России эту информацию не комментировало.

Причастна ли Украина к произошедшему

Военный эксперт, обозреватель KP.RU Виктор Баранец считает, что в нападении на «Вагнер» в Мали может быть украинский след. По его словам, на стороне противников законного правительства воюют украинцы, которые таким образом зарабатывают деньги.

«В Мали ЧВК „Вагнер“ участвует в боевых действиях на стороне законного правительства. Против вагнеровцев воюют террористы Мали, которые провели успешную операцию и положили там больше 20 сотрудников ЧВК „Вагнер“. Но здесь обнаруживается важный аспект. На стороне противников „Вагнера“ воюют украинские боевики, которые тоже зарабатывают там денежки», — прокомментировал Баранец NEWS.ru.



Он также обратил внимание на то, что Украина и Россия сталкиваются не только в зоне спецоперации, но и на территории африканских государств.

«Украина с Россией сталкиваются не только в донецких полях, но и на территории этого африканского государства. Это достаточно любопытный момент и говорит о том, что в некоторых местах Земного шара Россия схлестывается с украинцами уже за чужие интересы», — добавил военный эксперт.



Что сказали в Госдуме

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что бойцов «Вагнера», взятых в плен, необходимо вернуть в Россию.

«Выводы можно будет сделать только после тщательного расследования, в том числе и того, на каком основании находились там эти российские солдаты и офицеры. Но прежде, если есть пленные, сделать все возможное, чтобы вернуть их на родину: каким бы ни был их статус, это все-таки российские граждане», — сказал Журавлев NEWS.ru.



Парламентарий также обратил внимание на появившуюся информацию о том, что боевики сбили вертолет и транспортник. В связи с этим депутат задался вопросом, откуда у живущих в пустыне племен оказались средства ПВО.