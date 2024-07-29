Российский истребитель Су-35С установил мировой рекорд, сбив украинский самолет МиГ-29 с расстояния 213 километров.

Первые намеки на сенсацию появились поздно вечером 28 июля. Российские истребители сообщили об успешном пуске дальней ракеты Р-37М, у диспетчеров ВСУ пропала с радаров отметка МиГ-29.

"Подтверждено. Заявка летчика плюс объективный контроль, плюс подтверждение от ВСУ. МиГ-29 сбит на дальности 213 км. Никто в мире такого повторить не может. Никто", - написал канал Воевода вещает.



Ракета Р-37М - вот одно из того, чему реально нет аналогов. Настоящее, свое, топовое, отметил канал.

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На текущий момент это самая дальнобойная в мире ракета класса "воздух-воздух". Заявленная дальность полета 300 километров (экспортный вариант - 200 км). Это оружие используют российские истребители МиГ-31, Су-30СМ, Су-35С.