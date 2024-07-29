В нападении на ЧВК «Вагнер» в Мали может быть украинский след, предположил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. В разговоре с NEWS.ru эксперт отметил, что на стороне противников законного правительства воюют украинцы, которые таким образом зарабатывают деньги.

В Мали ЧВК «Вагнер» участвует в боевых действиях на стороне законного правительства. Против вагнеровцев воюют террористы Мали, которые провели успешную операцию и положили там больше 20 сотрудников ЧВК «Вагнер». Но здесь обнаруживается важный аспект. На стороне противников «Вагнера» воюют украинские боевики, которые тоже зарабатывают там денежки, — поделился Баранец.



Эксперт обратил внимание на то, что Украина и Россия сталкиваются не только в зоне специальной военной операции, но и на территории африканских государств. По его мнению, это достаточно интересный момент.

Украина с Россией сталкиваются не только в донецких полях, но и на территории этого африканского государства. Это достаточно любопытный момент и говорит, что в некоторых местах земного шара Россия схлестывается с украинцами уже за чужие интересы, — заключил военный эксперт.

Ранее появились фотографии украинских наемников из Африки, которые, предположительно, работают на стороне сепаратистов из племени туарегов, захвативших в плен бойцов ЧВК «Вагнер». Эти кадры планировал обнародовать создатель канала Grey Zone. По предварительной информации, он погиб в Мали во время нападения туарегов.