Находящиеся на вооружении ВСУ гусеничные универсальные пусковые установки М270А1 американского производства используются для применения 227-мм реактивных снарядов GMLRS и тактических ракет MGM-140 ATACMS.

Поэтому не удивительно, что они, как и колесные M142 HIMARS, считаются одними из наиболее приоритетных целей для российских войск.

В настоящее время наши подразделения ведут успешную работу по обнаружению и уничтожению такой заокеанской военной техники.

Так, в минувшее воскресенье вечером стало известно, что в районе населенного пункта Новотроицкое разведывательный беспилотник обнаружил едущую по одной из дорог украинскую боевую машину, которую сопровождала охрана.

Когда расчет попытался укрыть технику в лесопосадке, по ней был нанесен удар оперативно-тактическим комплексом "Искандер-М". В результате, как сообщает Telegram-канал "Изнанка", М270А1 месте с сопровождавшим его транспортным средством были уничтожены. Также погибло около пятнадцати боевиков формирований киевского режима.

Генштаб ВСУ назвал самое горячее направление фронта

Военные эксперты не исключают, что там могли находиться иностранные военные специалисты. Возможно, это были американцы или представители других стран НАТО, так как "двести семидесятые" и их модификации эксплуатируются армиями нескольких государств Североатлантического альянса.