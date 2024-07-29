ВСУ потеряли первую линию укреплений в Славянске и Краматорске

Первая линия укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе агломерации Славянск — Краматорск полностью утеряна. Об этом в эфире «Первого канала» заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир «Ахмата» Апти Алаудинов.

Журналисты спросили у Алаудинова, как обстоит ситуация с укреплениями ВСУ в этом районе. Командир «Ахмата» отметил, что когда линия стоит твердо и у солдат нет возможности обойти ее с фланга или зайти в тыл, то пробить оборону становится крайне сложно. Однако в случае с укреплениями в районе Славянска-Краматорска подразделения Минобороны начали продвигаться по всей линии.

«Первая линия их укрепов полностью для них (ВСУ — прим. ред.) утеряна, и сегодня наши войска имеют возможность для маневра в разных направлениях, раздергивая противника и выбивая его со всех позиций, где он сидит давно», — заявил он.



Напомним, что города Славянск и Краматорск расположены в ДНР, к северу от Донецка. Города остались под контролем украинских войск после начала конфликта на Украине в 2014 году и за ВСУ успели выстроить крепкую линию обороны.