Четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам БПЛА

Украинские дроны атаковали сразу четыре населенных пункта в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

© Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

По его словам, одной из целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал поселок Красная Яруга в Краснояружском районе. Здесь под удар попал инфраструктурный объект, на территории которого были повреждены навес и один легковой автомобиль.

Еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в социальный объект в селе Илек-Пеньковка. Населенный пункт также находится на территории Краснояружского района.

«В здании пробита кровля», — уточнил глава субъекта.



Гладков добавил, что атаке со стороны украинских войск подверглось и село Новопетровка в Валуйском городском округе. Бойцы ВСУ при помощи беспилотника сбросили взрывное устройство на частный жилой дом, от чего здание полностью разрушилось. Более того, на территории соседнего домовладения оказались повреждены забор и машина.

Четвертой целью стало село Новая Таволжанка, расположенное в Шебекинском городском округе. В результате падения БПЛА здесь загорелся один из частных жилых домов. При этом сотрудники экстренных служб уже ликвидировали пожар.

«По предварительной информации, никто из жителей не пострадал», — подчеркнул губернатор.



В конце он отметил, что сейчас на местах происшествий находятся представители оперативных служб.