Стали известны новые подробности об атаке ВСУ на Ленобласть

Три беспилотника сбили у порта Усть-Луга во время атаки на Ленинградскую область в ночь на понедельник, 29 июля, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». По его данным, ночью БПЛА заметили над Смоленской областью, перехватить их смогли около 05:00. Минобороны России ситуацию не комментировало.

Звуки пролета истребителей слышали находившиеся рядом с Пулково люди.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в общей сложности 13 беспилотников Вооруженных сил Украины сбили в Обоянском и Медвенском районах региона в ночь на 29 июля. Минобороны России ситуацию не комментировало. Сообщение о ликвидации первого дрона появилось в соцсетях Смирнова в 22:03 мск. О нейтрализации остальных 12 БПЛА он отчитался через час, в 23:10 мск. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Силы ПВО за ночь сбили 39 украинских БПЛА над регионами России

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об ударе украинского беспилотника по легковому автомобилю, который двигался по дороге в селе Щетиновка Белгородского района. В результате атаки трое мужчин получили баротравмы и различные осколочные ранения.

Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев информировал, что средства противовоздушной обороны и подразделения РЭБ отразили атаку БПЛА на город. В районе Северной стороны и Фиолента над акваторией было сбито более 15 беспилотников.