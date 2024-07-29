Появились кадры штурма ВС России важного объекта в Красногоровке

Российские штурмовики взяли здание, которое позволяет контролировать западный въезд в Красногоровку, сообщил военный корреспондент RT Андрей Филатов. Он рассказал, что бойцам ВС РФ поставили задачу отсечь ВСУ от снабжения. После этого расчеты БПЛА отряда «Шторм» вели разведку, подавляли огневые точки и деморализовали украинцев. Минобороны России эту информацию не комментировало.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как российские штурмовики уничтожили укрытия ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Кроме того, на видео попал удар ВС РФ по блиндажу украинской армии.

По словам Филатова, российские военные находятся в этом районе три месяца. За это время им удалось ликвидировать более 120 единиц техники, в том числе поставленных Западом. Кроме того, ВС РФ полностью отрезали логистику ВСУ.