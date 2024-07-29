MWM: "Искандер-М" нанес критический удар по реактивной артиллерии ВСУ

ВСУ несут большие потери от российского баллистического ракетного комплекса "Искандер-М". Под ракетными ударами оказались военные аэродромы, склады боеприпасов, бронетехника и системы реактивного залпового огня.

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Как сообщает издание Military Watch Magazine, 26 июля в Краматорске комплексом "Искандер-М" были уничтожены одна РСЗО HIMARS и пять реактивных артиллерийских систем БМ-21 "Град", пять танков и до 10 других единиц бронетехники.

"Уничтожение шести реактивных артиллерийских установок и боеприпасов особенно важно, поскольку это вооружение играет важную роль в конфликте", - отмечает издание.



С помощью "Искандер-М" в Харькове ранее были уничтожены около 150 военнослужащих ВСУ и иностранных инструкторов. А вблизи населенного пункта Южное в Одесской области в результате ракетного удара поражены две батареи украинского зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Комплексы "Искандер-М" играют все более важную роль в боевых действиях на Украине, так как поставки ракет увеличились из-за резкого роста объемов военного производства.