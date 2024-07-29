В ЧВК «Вагнер» впервые прокомментировали захват в плен своих военных в Мали

Группа военных ЧВК «Вагнер» во время перестрелки в Мали (Африка), тогда часть колоны исламисты взяли в плен, а другую расстреляли, несколько дней боролись с противником. В итоге из всей колонны уцелело только три человека. Об этом заявили в telegram-канале «Разгрузка Вагнера».

«В течение нескольких дней радикалы увеличили число массированных атак, воспользовавшись тяжелым вооружением, БПЛА и шахид-мобилями, что повлекло потери со стороны ЧВК „Вагнер“ и солдат FAMa (ВС Мали — прим. URA.RU)… Последняя радиограмма от „группы Пруда“ поступила 27 июля: остались втроем, продолжаем вести бой», — сказано в публикации.



Отмечается, что бой с радикалами шел несколько дней. В первые сутки ЧВК «Вагнер» давала отпор противнику, вынуждая его отступать. Однако позднее туареги смогли перегруппироваться и нанести ответный удар.

Во время сражения погиб автор telegram-канала Grey Zone. Все, что известно о ситуации, — в материале URA.RU. Военные «Вагнера» ввязались в бой, чтобы помочь малийской армии защититься от нападения радикалов.