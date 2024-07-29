В ЧВК «Вагнер» впервые прокомментировали ситуацию в Мали

Группа «Вагнера» выступила с заявление по ситуации в Мали, где бойцы 13-го штурмового отряда военной компании вели бои с боевиками в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин. Как сообщает РИА Новости, ЧВК признала наличие потерь.

Отряд под руководством Сергея Шевченко с позывным «Пруд» воевал с боевиками из «Координационного движения Азавад» (СМА) и «Аль-Каида* в Сахеле» (Аль-Каида* признана в России террористической и запрещена). В первый день бойцам «Вагнера» удалось уничтожить большую часть радикалов и обратить в бегство остальных, однако благодаря песчаной буре противнику удалось перегруппироваться и нарастить численность до тысячи человек.

«В связи с этим командованием ЧВК "Вагнер" было принято решение перебросить дополнительные силы в район боевых действий для оказания помощи 13 штурмовому отряду», — добавили в группе.

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25 июля боевики вновь атаковали, однако благодаря слаженным действиям бойцов и малийских военнослужащих попытку нападения удалось отбить. В течение следующих двух дней радикалы увеличили число массированных атак и воспользовались тяжелым вооружением, беспилотниками и шахид-мобилями, что привело к потерям среди членов ЧВК и военных Мали.

Последняя радиограмма от группы «Пруда» поступила 27 июля в 17:10 — в ней Шевченко заявил, что они «остались втроем», но продолжают вести бой. Командир 13 штурмового отряда погиб.

Напомним, что о гибели бойцов «Вагнера» в Мали стало известно 28 июля. Среди них оказался и автор крупного Telegram-канала Grey Zone Никита Федянин с позывным «Белый» — его смерть подтвердили близкие. Как писал RT, «Белый» планировал последний раз съездить на передовую, а после вернуться и поделиться собранными материалами.

*признана в России террористической и запрещена