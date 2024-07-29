Опубликованы доказательства работы украинских наемников в Африке

Телеканал RT обнародовал доказательства работы украинских наемников на сепаратистов из племени туарегов в Африке.

На одной из фотографий на форме у военного изображен трезубец — государственный символ Украины.

«Месть Москвы или украинская операция»: кто устроил засаду на «вагнеровцев» в Мали

Изначально снимки хотел опубликовать военкор Никита (псевдонимы Белый и Пятисотый) в своем Telegram-канале Grey Zone. Однако накануне он погиб в Мали, по одной из версий, во время нападения туарегов. Информацию о смерти военкора подтвердили в его окружении.