Мэр Приходько: ВСУ нанесли удар по трамваю в Горловке при помощи беспилотника

Украинские войска нанесли удар по трамваю в Горловке при помощи беспилотника-камикадзе.
Об этом в своём Telegram-канале написал мэр города Иван Приходько.
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Кроме того, отмечается, что в связи с атакой на трамвайный вагон было временно прекращено движение трамваев в микрорайоне «Квартал 245» и в посёлке шахты им. В. И. Ленина.
Всего силы ПВО за ночь сбили 39 украинских беспилотников над регионами России.
Также в Орловской области в результате атаки БПЛА была повреждена электростанция.