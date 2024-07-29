Мобилизация: последние новости на сегодня 29 июля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 29 июля 2024, в материале «Рамблера».

В сервисы для помощи участникам СВО внедрят искусственный интеллект

Получить медицинскую помощь и средства реабилитации, обучиться новой профессии и найти работу, оформить путевку в санаторий — все это будет доступно для участников специальной военной операции в один клик, минуя бюрократические проволочки, сообщает «Российская газета».

Для этого министерство цифрового развития России усиленно разрабатывает современную инфраструктуру. В настоящее время на портале «Госуслуг» для более удобного поиска мер поддержки запущен чат-бот «Макс». За четыре месяца он дал 890 тысяч ответов на запросы по тематике сопровождения участников СВО.

Еще один чат-бот с символичным названием «Катюша» действует на сайте Фонда «Защитники Отечества». В мае на портале «Госуслуг» был добавлен сервис электронной записи в филиалы фонда, постепенно совершенствуется система обратной связи.

Путин: более 30 тысяч моряков удостоены наград в ходе СВО

Глава государства Владимир Путин во время выступления на параде по случаю Дня ВМФ заявил, что более 30 тыс. матросов и офицеров удостоены высоких государственных наград в ходе СВО, сообщает RT.

Как указал президент, почётное звание «гвардейских» присвоено фрегату «Адмирал Макаров», одному полку и трём бригадам морской пехоты, а «три боевых соединения морпехов и фрегат «Адмирал Эссен» награждены орденами».

Российский лидер подчеркнул, что флотские экипажи храбро сражаются в зоне специальной военной операции.

На форуме Фонда "Защитники Отечества" обсудили онлайн-поддержку для бойцов СВО

В Грозном организовали первый Всероссийский форум государственного Фонда «Защитники Отечества», сообщает «Российская газета».

Его главная тема — реализация цифровых проектов по оказанию оперативной помощи ветеранам специальной военной операции и родственникам героев. В повестке дня — использование онлайн-инструментов, которые значительно облегчат жизнь вернувшихся бойцов и их близких.

Участники вживую знакомились с электронными практиками по организации предоставления социальной поддержки в регионах. Внимания было не только изучение опыта, но и выявление проблемных моментов, внесение предложений по модернизации сервисов.