Функционала Су-57 расширят под задачи спецоперации

Функционал российского истребителя пятого поколения Су-57 расширяется и совершенствуется, сообщает ТАСС.

Как заявили в Объединенной авиастроительной корпорации, работа осуществляется под задачи специальной военной операции. Самолет способен выполнять задачи в условиях насыщенной ПВО противника за счет повышенных характеристик скрытности и выживаемости. Несмотря на высокие характеристики существующих истребителей, в настоящее время ОКБ Сухого ведет работы над совершенствованием и расширением функционала под задачи СВО.

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Су-57 входит в центральное боевое звено спецоперации наравне с Су-34 и Су-35. В корпорации указали, что совместное применение этих самолетов позволяет комплексно отвечать на возникающие угрозы. При этом Су-34 там назвали «рабочей лошадкой» СВО, которую часто прикрывает Су-35.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.