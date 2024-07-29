Спецоперация на Украине 29 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 29 июля 2024 года.

ВС РФ сковали логистику ВСУ освобождением села Прогресс в ДНР

Освобождением села Прогресс на покровском направлении российские военные заняли стратегически важный рубеж у железнодорожной ветки, сообщает ТАСС.

Таким образом, максимально скована логистика противника на этом участке фронта.

Теперь логистика противника на этом участке максимально ограничена. Параллельное взятие села Евгеновка, расположенного восточнее Прогресса, позволяет выровнять линию фронта.

Морская авиация ВМФ России в ходе СВО уничтожила более 400 целей

Морская авиация Военно-морского флота России уничтожила более 400 целей, включая 50 летательных аппаратов противника, сообщает ТАСС.

Морские авиаторы выполнили свыше 11 тыс. боевых вылетов. Они продолжают отражать атаки безэкипажных катеров противника.

ВС РФ уничтожили поставленную ВСУ технику стран Запада

Военные России уничтожили поставленную ВСУ технику стран Запада, сообщает RT.

Как сообщает Министерство обороны РФ, за прошедшие сутки подразделения уничтожили различную боевую технику производства США, Великобритании и Польши, поставленную на вооружение противника.

Вооруженные силы Украины потеряли 18 единиц техники.