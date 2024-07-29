Артиллеристы ВС РФ ударом "Краснополя" уничтожили танк Abrams с экипажем

Российские военные уничтожили американский танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении с помощью самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 "Мста-С" и высокоточного боеприпаса "Краснополь", сообщили в Минобороны РФ. Об этом пишет ТАСС.

Командир САУ с позывным "Восьмой" рассказал, что Abrams застрял в грязи и стал целью для артиллерии. "Из расчета "Абрамса" никто не спасся, все остались там, в боевой машине своей", — сказал военный. 24 июля в "Ростехе" заявили, что управляемые артиллерийские снаряды "Краснополь", которые российские бойцы используют в ходе специальной военной операции (СВО), позволяют им уничтожать танки ВСУ "одним щелчком". В госкорпорации обратили внимание, что американские танки не соответствуют современным требованиям защиты, поэтому уязвимы перед "Краснополем".

23 июля военный эксперт Ян Гагин сообщил, что расчеты FPV-дронов российской армии подбили танк Abrams в районе населенного пункта Прогресс на Покровском направлении в Донецкой народной республике.