Морпехи Тихоокеанского флота захватили опорники ВСУ в районе Времевского выступа

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ) России захватили несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и улучшили свои позиции в районе Времевского выступа на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Штурмовые подразделения соединения морской пехоты Тихоокеанского флота захватили несколько опорных пунктов ВСУ и улучшили свои позиции в районе Времевского выступа на южно-донецком направлении специальной военной операции. Основная задача штурмовых подразделений морпехов сейчас - это зачистка укрепрайонов ВСУ, где враг пытается организовать оборону после провала и отступления из Старомайорского и Урожайного", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что штурмовики продвигаются вперед на времевском участке фронта, предварительно выявляя и уничтожая огнем артиллерии долговременные огневые точки на особо укрепленных украинских позициях.

"Бывает, когда быстро нужно подобраться, бывает, когда не нужно спешить вообще. Обдуманные действия - посидеть, где-то что-то решить, небольшая передышка, перекур в минуту-две и двигаемся дальше, нужно оценивать обстановку при подходе к опорному пункту", - рассказал командир отделения отряда штурмовой бригады с позывным Меч, его цитирует Минобороны России.



Там также отметили, что ВСУ стараются забрасывать нашу пехоту дронами-камикадзе, избегая прямого боестолкновения.

"Стрелкотню они не любят, ближний бой для них - все, они подрываются. Вот сколько раз я не ходил, а тут я полтора года уже, чуть больше даже, ни разу пленного не брал. Когда стрелкотня начинается, они отходят", - рассказал командир отделения штурмового взвода с позывным Кот.



При этом, если штурмовики ВС РФ внезапно оказываются на позициях ВСУ и противник не успевает отойти, украинские военнослужащие сдаются в плен, не оказывая сопротивления. "Многие сами сдаются, их много. Без боя просто выходят, поднимают руки полностью без амуниции и идут в нашем направлении", - рассказал командир взвода с позывным Гиви.