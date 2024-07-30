Российские штурмовики заняли позицию ВСУ в Запорожской области

Операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" нанесли удары по позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесополосе на ореховском направлении в Запорожской области, облегчив штурмовым группам ее захват. Об этом сообщил журналистам оператор БПЛА с позывным Соло.

"Отработали по позициям, блиндажи и окопная система были взяты штурмовыми группами без потерь и особого сопротивления вражеского подразделения. <...> Зачем мы будем отправлять людей куда-то на штурм какой-то позиции, когда мы можем отработать сначала FPV-дронами, поразить противника либо выгнать его с этой позиции и уже потом спокойно завести туда своих людей", - рассказал военнослужащий.



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По его словам, использование БПЛА позволяет сохраняют жизни штурмовикам и разведчикам, которые выполняют боевые задачи в непосредственной близости от противника.