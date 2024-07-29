Группировка "Восток" сорвала усиление передовых позиций ВСУ в пяти районах

Группировка войск "Восток" сорвала попытки усиления передовых позиций и проведения ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Водяное, Октябрь, Новодонецкое, Макаровка и Равнополь. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление противником передовых позиций и проведение ротаций в районах Водяного, Октября, Новодонецкого, Макаровки и Равнополя", - сказал он.



Кроме того, огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами были поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 72-й, 116-й, 151-й механизированных бригад, 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 129-й и 108-й бригад теробороны в районах Доброволья, Владимировки, Шевченко, Великой Новоселки, Нескучного, Сторожевого и Зализничного.

Гордеев также добавил, что в течение суток уничтожено до 140 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер М113, буксируемые гаубицы FH-70 и Д-20, 5 единиц автомобильной техники, 5 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 3 пункта боепитания.