«Месть Москвы или украинская операция»: кто устроил засаду на «вагнеровцев» в Мали

«Месть Москвы или украинская операция»: кто и почему ликвидировал десятки вагнеровцев в Мали
На севере африканской республики Мали в засаду попали правительственные войска и ЧВК «Вагнер». Как повстанцы могли убить десятки бойцов элитного российского подразделения, «ФедералПресс» рассказал бывший вагнеровец.
«Если только там действительно убили несколько десятков вагнеров, то вероятность того, что это были не негры, а кто-то еще, в частности украинцы, крайне высока», – сказал он.
28 июля малийские войска вместе с союзными им бойцами российской ЧВК «Вагнер» попали в засаду туарегов. По данным BBC, «музыканты» понесли самые большие потери за все время их нахождения в Африке. Речь идет о десятках убитых, среди которых админ телеграм-канала Grey Zone, десятках раненых и захваченных в плен бойцов.
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На Западе произошедшее называют местью Москвы «Группе Вагнер» за попытку военного восстания в 2023 году. Бывший вагнеровец назвал бредовой эту версию, поскольку случившееся – типичная засада, а потери ЧВК, скорее всего, намного ниже заявленных.
Он объяснил, что на африканском континенте вагнеровцы всегда действуют малыми группами. Вероятно, что в колонне, попавшей засаду, находились максимум 20–30 бойцов ЧВК:
«Там была куча местных солдат, больше просто не нужно».
Еще одна версия случившегося – помощь туарегам со стороны США. Американцы могли передать повстанцам из числа туарегов информацию для того, чтобы они организовали засаду.
Кроме того, атаковать колонну с вагнеровцами мог украинский спецназ.
«Мог отработать украинский спецназ. Профессиональных украинских военных с большим опытом уже давно используют как наемников по всему миру», – заявил экс-боец ЧВК.
Автор телеграм-канала «Очередной СВОшник» добавил, что все зависит от истинного количества потерь ЧВК «Вагнер».
«Я склоняюсь к тому, что ударили негры. Местные устроили панику, начали бегать туда-сюда. Вагнера ехали на машине, скученные в одном месте. И просто не смогли организовать отпор», – заключил он.
Напомним, ранее экс-вагнеровец объяснил, почему высокие цифры потерь ЧВК в Африке звучат неправдоподобно.