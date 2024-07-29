«Месть Москвы или украинская операция»: кто устроил засаду на «вагнеровцев» в Мали

На севере африканской республики Мали в засаду попали правительственные войска и ЧВК «Вагнер». Как повстанцы могли убить десятки бойцов элитного российского подразделения, «ФедералПресс» рассказал бывший вагнеровец.

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«Если только там действительно убили несколько десятков вагнеров, то вероятность того, что это были не негры, а кто-то еще, в частности украинцы, крайне высока», – сказал он.



28 июля малийские войска вместе с союзными им бойцами российской ЧВК «Вагнер» попали в засаду туарегов. По данным BBC, «музыканты» понесли самые большие потери за все время их нахождения в Африке. Речь идет о десятках убитых, среди которых админ телеграм-канала Grey Zone, десятках раненых и захваченных в плен бойцов.

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На Западе произошедшее называют местью Москвы «Группе Вагнер» за попытку военного восстания в 2023 году. Бывший вагнеровец назвал бредовой эту версию, поскольку случившееся – типичная засада, а потери ЧВК, скорее всего, намного ниже заявленных.

Он объяснил, что на африканском континенте вагнеровцы всегда действуют малыми группами. Вероятно, что в колонне, попавшей засаду, находились максимум 20–30 бойцов ЧВК:

«Там была куча местных солдат, больше просто не нужно».



Еще одна версия случившегося – помощь туарегам со стороны США. Американцы могли передать повстанцам из числа туарегов информацию для того, чтобы они организовали засаду.

Кроме того, атаковать колонну с вагнеровцами мог украинский спецназ.

«Мог отработать украинский спецназ. Профессиональных украинских военных с большим опытом уже давно используют как наемников по всему миру», – заявил экс-боец ЧВК.



Автор телеграм-канала «Очередной СВОшник» добавил, что все зависит от истинного количества потерь ЧВК «Вагнер».

«Я склоняюсь к тому, что ударили негры. Местные устроили панику, начали бегать туда-сюда. Вагнера ехали на машине, скученные в одном месте. И просто не смогли организовать отпор», – заключил он.



Напомним, ранее экс-вагнеровец объяснил, почему высокие цифры потерь ЧВК в Африке звучат неправдоподобно.