Израиль обстрелял 15 населенных пунктов в Ливане

Армия Израиля применила тяжелую артиллерию для обстрела 15 населённых пунктов на востоке и юге Ливана, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Аль-Манар».

Это произошло после угроз в адрес ливанского движения «Хезболлах», которое Израиль обвинил в обстреле Голанских высот. Обстрелу подвергся город Тария, а в округе Бинт-Джбейль на юге Ливана израильские военные подвергли бомбардировке населенные пункты Айта аш-Шааб, Ярун, Рамию и Айтарун. В округе Марджаюн вблизи границы с Израилем бомбили города Хиям, Кфар-Кила, Мейс-эль-Джебаль и Маркаба. В районе Тира израильская армия нанесла удары по городам Бурдж-эш-Шамали, Аль-Аббасия, Тайр, Харфа, Ан-Накура и Шихин.

27 июля пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек, позднее число жертв выросло до 12. Израиль возложил ответственность за удар на «Хезболлах».

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что атака на Голанские высоты не останется без ответа. Движение «Хезболлах», по его словам, заплатит за это «самую высокую цену — такую, какую оно еще не платило».