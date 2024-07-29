В Сумской области Украины произошли взрывы

Взрывы прогремели в Сумской области Украины. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Сумская область, местные паблики сообщают о взрывах", - пишет издание "Общественное". В 4.03 мск в регионе была объявлена воздушная тревога. 23 июля военная администрация Сумской области сообщила, что в результате ночной атаки повреждения получили объекты критической инфраструктуры. До этого стало известно, что два объекта критической инфраструктуры разрушены в результате взрывов в Шосткинском районе Сумской области Украины. Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.