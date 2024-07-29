Британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на Украины.

Меркурис сообщил, что, по словам его источника из Киева, «украинцы умом понимают, что проиграют, но эмоционально они не в состоянии с этим смириться».

Аналитик считает, что власти Украины действуют все более противоречиво и запутанно. По его словам, различные ведомства в правительстве страны начинают действовать независимо друг от друга.

Ранее Меркурис заявил, что мирные переговоры по Украине могут начаться в течение нескольких месяцев. Он добавил, что «Киев уже понял свое проигрышное положение», поэтому отчаянно ищет выход из ситуации. Однако эксперт подчеркнул, что для решения кризиса Украине «рано или поздно придется пойти на уступки».