Израиль нанес ракетные удары по форпостам "Хезболлах" на юге Ливана

Израильские войска применили ракеты класса "земля - земля" для нанесения ударов по позициям вооруженных формирований шиитской милиции "Хезболлах" на юге Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, ракеты поразили военные объекты в пограничных районах Аит-эш-Шааб и Марун-эр-Рас. О потерях в рядах шиитских бойцов сведений не приводится.

Истребители израильских ВВС совершили воздушный рейд на поселок Ярун - форпост "Хезболлах" в пограничном округе Бинт-Джбейль на восточном участке фронта. Ранее во время атаки беспилотников на тыловую базу шиитской милиции в городе Кфар-Руммана получили ранения трое мирных граждан, находившихся в автомобиле, который попал под обстрел.

В "Хезболлах" сообщили, что потеряли за сутки на юге Ливана трех своих бойцов. Как говорится в военной сводке "Хезболлах", отряды шиитской милиции провели восемь операций, в ходе них обстрел по израильской территории велся из реактивных установок залпового огня. Кроме того, использовались противотанковые управляемые снаряды.

По сведениям новостного портала Naharnet, с начала военной эскалации на юге Ливана в октябре 2023 года жертвами израильских бомбардировок и артобстрелов стали 104 мирных жителя. "Хезболлах" и палестинские формирования потеряли 529 бойцов. Число убитых среди израильских военнослужащих за этот период достигло 24. В результате вооруженных вылазок шиитских бойцов были убиты 22 поселенца.