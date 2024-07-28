ВКС РФ уничтожили РЛС ATCR-33S и "Скала" в аэропорту Харькова

Удар двух российских ракет уничтожил радары управления воздушным движением в аэропорту Харькова.

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Итальянская РЛС ATCR-33S и российский радар "Скала-М" были уничтожены ракетами Х-35, выпущенными бомбардировщиком Су-34.

Первая ракета прилетела в "Скалу" и вывела ее из строя. Вторая попала прямо в ATCR-33S - станция находилась прямо напротив диспетчерской башни, - и превратила ее в груду обломков, раскиданных по всему аэродрому.

Уничтоженные радары де-юре были гражданскими и использовались для контроля за воздушным движением. Но сейчас над Харьковской областью летает только российская военная авиация, так что давно пора.

Радары стационарные и большие - удивительно, что их не уничтожили раньше.