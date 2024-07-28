Потеря контроля над городом Мирноградом грозит Вооруженным силам Украины (ВСУ) крахом фронта в зоне спецоперации, передает немецкое издание Zeit. По информации журналистов, через населенный пункт проходит основная линия снабжения украинской армии.

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Мирноград находится на основной линии снабжения между Покровском и Часовым Яром. Большая часть логистики ВСУ в регионе зависит именно от нее. Если контроль над городом перейдет к русским и линия снабжения будет прервана, то Украине грозит развал фронта, — говорится в статье.



При нарушении логистики положение ВСУ может заметно измениться, уточнили авторы материала. Наступление российских войск привело к тому, что на двух из трех важнейших участков фронта украинские военные столкнулись со значительными трудностями, подчеркнули в СМИ.

Ранее военный эксперт Борис Рожин объявил, что бойцы Вооруженных сил России продвигаются по направлению к населенному пункту Желанное в зоне специальной военной операции. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого военный обозреватель Юлиан Репке заявил, что российские военные отбили село Прогресс на Покровском направлении. Населенный пункт находится в 22 км от Покровска на восток в Донецкой Народной Республике. Минобороны России информацию не комментировало.