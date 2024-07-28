Два беспилотника MQ-9 Reaper опасно приблизились к российским к Су-24 в небе Сирии

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) MQ-9 Reaper коалиции во главе с США опасно сближались с самолетами Су-24 ВКС России в воздушном пространстве Сирии 27 июля. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

"27 июля <...> на высоте около 6 500 метров в районе населенного пункта Эс-Сухне провинции Хомс зафиксированы два инцидента, связанные с опасным сближением двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper коалиции с самолетами Су-24 ВКС России, совершавшими плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения", - сказал Игнасюк.



Он добавил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано восемь нарушений авиацией коалиции правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: двумя парами истребителей F-15 и двумя парами штурмовиков А-10. Также за сутки со стороны коалиции зафиксировано девять случаев нарушения положений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.