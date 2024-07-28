Армия России организовала «наступательную дугу» в Донбассе с целью взятия Покровска — ключевого для ВСУ транзитного узла, украинские ВС тем временем страдают от нехватки солдат, сообщает The Washington Post. Журналисты уточняют, что российские военные продвигаются на трёх направлениях: Часов Яр, Торецк и к западу от Очеретина.

С газетой пообщался украинский 30-летний комбат из 47-й бригады ВСУ по имени Александр с позывным Гений. Он признал, что украинские силы «испытывают трудности» в районе Очеретина в ДНР.

Журналисты отмечают, что операция ВС России в Харьковской области вынудила украинское командование стянуть часть войск в этом регионе.

«Это умная стратегия: вы сначала пробуете сконцентрировать силы противника на одном направлении, а затем отвлекаете их на другом», — сообщил собеседник американского издания.



По оценкам Александра, в задачи ВС России входит как уничтожение украинских войск, так и их оттеснение для «большего числа рычагов на мирных переговорах».