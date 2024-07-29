США предостерегли Израиль от ударов по объектам "Хезболлах" в Бейруте

Вашингтонская администрация после ракетного удара по друзскому поселку Мадждаль-Шамс на Голанах 27 июля предупредила Израиль, что его атаки по объектам шиитского движения "Хезболлах" в Бейруте могут привести к выходу ситуации из-под контроля. Об этом сообщил американский портал Axios.

По словам его источников из числа должностных лиц США и еврейского государства, "администрация [президента США Джо] Байдена предупредила Израиль, что если он ударит по целям, связанным с "Хезболлах" в Бейруте в ответ на смертоносную атаку на Голанах", то "ситуация, скорее всего, выйдет из-под контроля". В публикации отмечается, что израильский военно-политический кабинет обсуждал в воскресенье возможность нанесения таких ударов.

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон ранее заявила, что ответственность за удар по поселку, по версии Вашингтона, несет движение "Хезболлах".

Вечером 27 июля армия Израиля сообщила об очередном массированном обстреле севера страны с территории Ливана. Один из снарядов упал на футбольную площадку в Мадждаль-Шамсе, где в тот момент находились дети, в результате 12 человек погибли, 19 получили ранения. Власти Израиля возложили ответственность за случившееся на Ливан и "Хезболлах", обещав дать жесткий ответ. "Хезболлах" свою причастность к инциденту отрицает.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после нападения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на Израиль, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве.