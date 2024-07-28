Положение Украины сравнили с последней стадией рака

Украина уже не может изменить своего положения и избежать поражения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. Он добавил, что положение, в котором оказался Киев, сопоставимо с четвертой стадией рака, когда смерть неизбежна.

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Для Украины уже слишком поздно. Траектория того, что должно произойти, уже определена, просто нужно время, чтобы это произошло. Знаете, это как если бы вы пришли к врачу, а у вас четвертая стадия рака, и вы бы хотели, чтобы вам сообщили хорошие новости, но рак делает свое дело, и вы умрете через шесть месяцев или три месяца, — отметил эксперт.



По словам Джонсона, боевые действия будут продолжаться, но в какой-то момент математика заставит Вооруженные силы Украины сдаться.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что неудачи в зоне боевых действий подтолкнут ВСУ к массовой сдаче в плен Вооруженным силам РФ. По его словам, все чаще появляются сообщения, что российские силы берут под контроль населенные пункты в ДНР.

По мнению Матвийчука, мотивированными остаются лишь те военнослужащие, которые подкреплены подразделениями «Кракен» или «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Однако, полагает эксперт, чаще случается так, что противник перекидывает в ДНР новые резервы, которые после больших потерь сдаются в плен.