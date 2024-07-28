Положение Украины сравнили с последней стадией рака

Украина уже не может изменить своего положения и избежать поражения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. Он добавил, что положение, в котором оказался Киев, сопоставимо с четвертой стадией рака, когда смерть неизбежна.
Для Украины уже слишком поздно. Траектория того, что должно произойти, уже определена, просто нужно время, чтобы это произошло. Знаете, это как если бы вы пришли к врачу, а у вас четвертая стадия рака, и вы бы хотели, чтобы вам сообщили хорошие новости, но рак делает свое дело, и вы умрете через шесть месяцев или три месяца, — отметил эксперт.
По словам Джонсона, боевые действия будут продолжаться, но в какой-то момент математика заставит Вооруженные силы Украины сдаться.
Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что неудачи в зоне боевых действий подтолкнут ВСУ к массовой сдаче в плен Вооруженным силам РФ. По его словам, все чаще появляются сообщения, что российские силы берут под контроль населенные пункты в ДНР.
По мнению Матвийчука, мотивированными остаются лишь те военнослужащие, которые подкреплены подразделениями «Кракен» или «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Однако, полагает эксперт, чаще случается так, что противник перекидывает в ДНР новые резервы, которые после больших потерь сдаются в плен.