Стали известны условия для мобилизации украинцев моложе 25 лет

Мужчина на Украине моложе 25 лет могут призвать при условии их прохождения срочной службы или окончания военной кафедры, сообщили в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Одессы. Мобилизации также подлежат те, кто был признан военно-врачебной комиссией непригодными к службе в мирное время.

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Согласно законодательству, с апреля 2024 года статус «ограниченно пригодный» не существует. Имевшие его люди остаются военнообязанными, даже если им меньше 25 лет. То есть у таких людей действительно могут проверить военно-учетные документы и, если нет актуальных данных, отправить на повторное прохождение военно-врачебной комиссии, — сказано в сообщении ТЦК.



Верховная рада Украины 23 июля одобрила законопроект о продлении военного положения в стране. Оно будет действовать еще 90 дней, с 12 августа до 9 ноября. Стоит отметить, что Рада продлевает его в 12-й раз.

Ранее на Украине группа мобилизованных сбежала из микроавтобуса ТЦК. Это произошло во время остановки на заправке. Мужчины покинули автобус, незаметно открыв задние двери. Исчезновение призывников обнаружили не сразу, удалось ли их поймать — неизвестно. Информации о наказании для сотрудников военкомата также нет.