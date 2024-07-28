«Хезболла» атаковала позиции ЦАХАЛ

Ливанское движение «Хезболла» атаковало позиции армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пограничных населенных пунктах Манара и Штула. Об этом сообщает ТАСС.

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«Бойцы исламского сопротивления 28.07.2024 нанесли удары по позициям сил... Израиля в поселении Штула и его окрестностях», — говорится в сообщении.



Отмечается, что все цели были точно поражены.

Израиль может начать операцию против «Хезболлы» в июле

До этого сообщалось, что глава генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви разработал оперативные планы после ракетного удара шиитской группировки «Хезболла» по 12 детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Отмечается, что Генштаб ЦАХАЛ также провел оценку ситуации в сфере безопасности после этого инцидента. Разработанные планы будут вынесены на утверждение правительства Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года.