ВС РФ поразили транспортное предприятие в Харькове

Транспортное предприятие поражено в Слободском районе Харькова, рассказал в соцсетях представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее в воскресенье, 28 июля, украинские СМИ сообщили о двух взрывах в подконтрольном ВСУ Харькове, прогремевших на фоне воздушной тревоги.

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«В 11 часов [совпадает с мск] россияне нанесли два ракетных удара по Слободскому району Харькова. Удары наносились по одному из транспортных предприятий района», — уточнил Чубенко.



По его словам, пострадавших и погибших в результате ударов нет.

Журналисты отметили, что представитель прокуратуры не посчитал необходимым сообщить о повреждениях, полученных предприятием.