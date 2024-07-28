Военэксперт раскрыл, почему Киев «отрекся» от своих пленных с «Азовстали»

Причиной не состоявшегося обмена пленными между Москвой и Киевом не всегда является украинское руководство, поскольку некоторые солдаты, например, не хотят возвращаться на Украину, рассказал NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Кроме того, обоснованием для отказа выдачи пленных могут стать их преступления — Россия обменивает не всех, подчеркнул специалист.

Причин, почему военных не захотели обменять, может быть несколько, и это не всегда зависит от Зеленского, это также решение и с нашей стороны. Какие-то солдаты просто не хотят возвращаться на Украину, — пояснил Литовкин.



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По словам эксперта, в ряде случаев российская сторона отказывается обменивать некоторых пленных, если против них есть улики в тяжелых преступлениях. В таком случае их судят в России.

Мы собираем на них улики, чтобы потом судить. Мы же не всех военнопленных обмениваем. Есть те, кто совершил чудовищные преступления, и после следствия и судебных процессов их сажают в тюрьму, — заключил собеседник NEWS.ru.



До этого военэксперт Анатолий Матвийчук предположил, что на Украине начнется массовая сдача в плен. По его мнению, причиной тому продолжающаяся серия неудач ВСУ на поле боя.