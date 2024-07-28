Сразу две бригады Вооруженных сил Украины без приказа бросили занимаемые ими позиции к западу от Очеретино на Покровском направлении, заявил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис. По его словам, военнослужащие были окружены российскими войсками.

Два батальона украинских войск были окружены русскими в котле между селами Лозоватское и Прогресс, а затем появились сообщения, что эти войска взяли все в свои руки и вышли из района, не подчиняясь приказам украинского командования, — сказал Меркурис.



Эксперт добавил, что сегодня армия Украины находится в критическом положении в направлении Покровска. По мнению Меркуриса, самым важным в произошедшем является тот факт, что бригады ВСУ сбежали без приказа высшего руководства.

Военная хроника: Началось бегство ВСУ из Красногоровки

Ранее пленный военнослужащий 31-й отдельной механизированной бригады украинской армии Валерий Костюченко заявил, что подразделение потеряло половину личного состава в ходе контрнаступления ВСУ в 2023 году. Он отметил, что после этого оно так и не смогло восстановиться.

До этого военэксперт Анатолий Матвийчук предположил, что на Украине начнется массовая сдача в плен России на фоне неудач Киева на поле боя. По его словам, в последнее время все чаще появляется информация, что ВС РФ берут под контроль населенные пункты в ДНР.