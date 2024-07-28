Названы проблемы военного блока AUKUS

На Западе выразили сомнения в эффективной работе военного блока AUKUS, в состав которого входят Австралия, Великобритания и США. Об этом пишет РИА Новости, проанализировавшее отзывы об объединении в мире.

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В июле 2024 года появилась информация о том, что американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin планирует начать в Великобритании разработку реактивной гиперзвуковой ракеты Mako. Примечательным в этой ситуации стал тот факт, что производство начнется в другой стране и только потом будет продолжено в Штатах. Однако предыдущий опыт AUKUS говорит о том, что заявленные планы блока не всегда воплощаются в реальности, пишет издание.

В качестве примера агентство приводит историю с субмаринами, которые, согласно первоначальному плану, США должны предоставить Австралии в 2032 году. Недавно появились новости о том, что верфи, которые должны модернизировать флот США, демонстрируют в своей работе отставание на годы.

Ссылаясь на приведенные в Bloomberg оценки критиков блока, агентство отмечает, что реальных результатов объединение не демонстрирует. Об этом же, по его данным, говорят и сторонники AUKUS. Вопрос, когда военный блок сможет что-то дать, задают во всех трех странах.

Ранее стало известно, что Вашингтон сократил финансирование производства военных судов. Тем не менее сообщалось, что Австралия доверяет сделке AUKUS и надеется на получение атомных подлодок от США. По словам министра оборонной промышленности страны Пэта Конроя, слухи о кризисе формата он слышит постоянно.