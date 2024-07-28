Четыре танка ВСУ уничтожены после удара по полигону возле Харьковского аэропорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

© Lenta.ru

По его словам, первый из двух ударов по военным объектам в этой местности пришелся по танкам, второй — по территории самого аэропорта.

Зеленский назвал единственное условие для ухода с поста президента

Ранее представитель пророссийского подполья заявил, что тела погибших украинских солдат ежедневно прибивает к правому берегу Днепра. В свою очередь, пленный украинский военнослужащий Валерий Костюченко рассказал об огромных потерях его бригады при контрнаступлении в 2023 году на запорожском направлении, составивших 50 процентов личного состава.