На севере Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля. Об этом как сообщает Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале. В субботу пресс-служба израильской скорой помощи сообщила о 10 жертвах удара по Голанским высотам, позже число их число увеличилось до 12.

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Израиль возложил ответственность за этот обстрел на ливанское шиитское движение "Хезболла". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль ответит на атаку на Голанские высоты, добавив, что "Хезболла" заплатит за это "самую высокую цену", какую они еще не испытывали. "Хезболла" опровергла свою причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Тем не менее, израильские официальные лица начали заявлять о вероятности войны с Ливаном.

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Утром в воскресенье армия Израиля сообщила о нанесении ударов по нескольким объектам "Хезболлы" в глубине Ливана и на юге страны. До 1967 года Голанские высоты были частью сирийской провинции Эль-Кунейтра, где проживала в основном арабская этноконфессиональная группа друзов. В ходе Шестидневной войны 1967 года и четвертой арабо-израильской войны 1973 года Израиль захватил две трети этой стратегически важной территории. В 1981 году Израиль в одностороннем порядке провозгласил суверенитет над регионом, но это решение не было признано Советом Безопасности ООН. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября.

В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Ливанская шиитская организация "Хезболла" выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет. Ливанская шиитская организация "Хезболла", предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля "Железный купол" в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.