Вооруженные силы России поразили американскую радиолокационную станцию ЗРК Patriot в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. Также был нанесен удар по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в более чем ста районах СВО.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах, — сообщили в Минобороны.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что вооруженным силам требуется 25 зенитно-ракетных комплексов Patriot, чтобы «полностью закрыть страну». Политик отметил, что Киев в рамках соглашений по безопасности с разными странами подписал договоры на $38 млрд, страна получит от западных союзников также несколько истребителей F-16.

До этого США, Германия, Италия, Нидерланды, Румыния и Украина в совместном письменном заявлении информировали, что партнеры выделят ВСУ свыше $1 млрд. Средства направят на укрепление системы противовоздушной обороны Украины.