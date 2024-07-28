Эксперт: Российская армия приблизилась к воротам Днепропетровской области

Военный эксперт Евгений Михайлов рассказал, что, взяв Волчье и Лозоватское, российская армия установила контроль над Очеретинскими высотами и несколькими сотнями квадратных километров. Об этом сообщает телеканал 360.

Директор центра политических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов отметил, что произошло очень весомое освобождение населенных пунктов. Оно показывает, что фронт с украинской стороны «уже сыпется».

Михайлов считает, что после Лозоватского будет освобожден Покровск. Рядом с этим городом уже окружен украинский гарнизон. Не успевшие сбежать члены ВСУ сейчас будут сдаваться, либо уничтожаться.

«Дальше направление у нас — на Покровск и Мирноград. А это уже — ворота в Днепропетровскую область», — сказал эксперт.



По его словам, контроль над Лозоватским дает возможность отбить дорогу между Покровском и Константиновкой, по которой ВСУ поступает подкрепление, боеприпасы и питание.

Михайлов отметил, что ВС РФ стремятся сначала окружить врага, потом уничтожить или выдавить. Такая тактика бережет личный состав.

Накануне сообщалось, что российская армия освободила населенный пункт Лозоватское в Донецкой народной республике.