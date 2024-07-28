Российский военный корреспондент Андрей Филатов заявил о потере ВСУ контроля над небом. Его комментарий публикует RT.

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Журналист заявил, что ВСУ воюют хорошо, только когда им комфортно.

«Когда мы небо отобрали, противник начал очень быстро сдуваться», — рассказал Филатов.



Специалист подчеркнул, что, когда контроль над небом был на стороне Украины, российские военные малыми группами продвигались вперед и находили возможность избавить противника от оснащения.

Ранее в июле в подполье заявили об уничтожении танков ВСУ под Харьковом. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что первый из двух ударов по военным объектам в этой местности пришелся по танкам, второй — по территории самого аэропорта.