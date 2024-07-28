Все в настоящий момент указывает на то, что ракетный удар по друзскому поселку Мадждаль-Шамс на Голанах 27 июля был нанесен ракетами шиитского движения "Хезболлах". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции после встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств Японии и США в формате "2+2" в Токио.

"Все указывает на то, что ракеты или ракета действительно были [движения] "Хезболлах", - сказал он, отметив, что Вашингтон "поддерживает право Израиля на защиту своих граждан от террористических атак".



По оценке Блинкена, возможная договоренность о перемирии в сектора Газа должна помочь добиться устойчивой стабилизации между Израилем и Ливаном.

"Одна из причин, почему мы сейчас напряженно работаем над прекращением огня в Газе, заключается в том, что [оно] не только для Газы, мы также можем получить возможность достичь прочного спокойствия между Израилем и Ливаном", - сказал он.



Госсекретарь отметил необходимость положить конец конфликту в анклаве, поскольку "он продолжается слишком долго, он стоил слишком многих жизней".

Удар по Голанским высотам: что известно к этому часу

Вечером 27 июля армия Израиля сообщила об очередном массированном обстреле севера страны с территории Ливана. Один из снарядов разорвался на футбольной площадке в Мадждаль-Шамсе, где в тот момент находились дети, в результате 12 человек погибли, еще 19 получили ранения. Власти Израиля возложили ответственность за случившееся на Ливан и "Хезболлах", пообещав дать жесткий ответ. Шиитское движение свою причастность к инциденту отрицает.