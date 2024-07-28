Блинкен рассказал, кто нанес удар по Голанам

В настоящий момент всё указывает на то, что ракетный удар по друзскому поселку Мадждаль-Шамс на Голанах 27 июля был нанесен ракетами ливанского шиитского движения «Хезболла», заявил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет Reuters.

В субботу, 27 июля, на футбольное поле в Мадждаль-Шамсе упала ракета. Погибли 12 спортсменов в возрасте от 12 до 20 лет. Власти Израиля возложили ответственность за случившееся на Ливан и «Хезболлу».

Шиитское движение свою причастность к инциденту опровергло — лидеры «Хезболлы» предположили, что на поле упала ракета, выпущенная израильским комплексом ПВО.

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Блинкен отметил, что США провели переговоры с Израилем по поводу инцидента. Он добавил, что есть все признаки того, что ракету все же выпустили боевики движения.

«Я подчеркиваю право (Израиля) защищать своих граждан и нашу решимость убедиться, что они в состоянии это сделать. Но мы также не желаем эскалации конфликта. Мы не хотим, чтобы он распространялся», — подчеркнул госсекретарь.



По его словам, США сделают все, чтобы снизить уровень напряженности, предотвратить эскалацию конфликта.