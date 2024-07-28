Командный пункт ВСУ в Великой Новоселке уничтожили подземной бомбой

ВКС России нанесли удар по командному пункту и базе ВСУ в селе Великая Новоселка на Донбассе.

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Удар был нанесен не привычной авиабомбой с УМПК, а УПАБ - планирующим боеприпасом, предназначенным для поражения хорошо защищенных объектов - в том числе заглубленных.

УПАБ-1500 - сравнительно новое оружие, впервые бомбу показали публике на МАКС-2019. У нее нет раскладных крыльев, а на имеющихся Х-образных боеприпас способен пролететь 50 километров от точки сброса.

Наведение инерциальное + спутники, корректировка курса осуществляется газовыми рулями с питанием от воздушного баллона. Взрыватель имеет три режима задержки детонации. Для уничтожения подземных бункеров УПАБ может проникать в грунт на глубину до шести метров, а уж затем взрываться.

Так произошло и в Великой Новоселке. Штаб ВСУ оборудовали в подвале под зданием, куда и проникла русская бомба. Взрыв от этого получился не столь эффектным, как у УМАК, но не менее эффективным.