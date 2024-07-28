Появились сообщения о готовности передать пленных «вагнеровцев» Украине

Боевики из числа туарегов готовы передать плененных в Мали бойцов частной военной компании «Вагнер» Украине, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на сообщение в соцсетях блогера, который поддерживает группировку. Отмечается, что «вагнеровцев» могут отдать Киеву в знак поддержки и солидарности. Министерство обороны России не комментировало данную информацию.

Мы захватили большое количество наемников Вагнера и хотим передать вам этих пленных в знак поддержки и солидарности, — приводит издание слова блогера.



Журналисты отмечают, что запись была сделана на украинском языке. При этом подчеркивается, что пока неизвестно, действительно ли это сообщение отражает официальную позицию боевиков, или же это личная идея блогера.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что автор Telegram-канала Grey Zone Никита Федянин с позывным Белый погиб в бою с боевиками «Аль-Каиды» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Мали. По данным канала, он был добровольцем в составе ЧВК «Вагнер». Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого военный эксперт Борис Рожин сообщил, что герой России Антон Елизаров с позывным Лотос, также известный как преемник Евгения Пригожина, попал в плен туарегов в Мали. По его словам, заложниками стали несколько бойцов «Вагнера». Эксперт уточнил, что некоторых военных, в том числе Лотоса, уже обменяли. МО РФ не комментировало эти сведения.