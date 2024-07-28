Пленный рассказал об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении в 2023 году

Украинские войска при попытке контрнаступления на запорожском направлении летом 2023 года потеряли половину личного состава 31-й отдельной механизированной бригады. Соединение так и не смогло восстановиться, рассказал в беседе с ТАСС пленный украинский военнослужащий бригады Валерий Костюченко.

"Начал свой боевой путь, когда формировалась наша 31-я бригада, и попал на запорожское направление летом прошлого года. Это контрнаступление не очень удалось. Было потеряно много техники, личного состава. Моральный дух солдат не очень был, чтобы идти дальше в атаку и погибать.<...> Когда потери нашей бригады были 50%, нас отправили на авдеевское направление", - сказал пленный.



Оставшаяся численность бригады, как уточнил Костюченко, позволяла едва удерживать оборону.

"Оборону тоже не особо удавалось держать потому, что силы были не равны. Несли большие потери. Бригада так и не восстановилась", - добавил пленный.



Костюченко сдался в плен российским войскам на покровском направлении несколько дней назад. Мужчина стал единственным выжившим из всех, кто находился на украинских позициях.