Иностранцы массово покидают ВСУ и обвиняют украинское командование в глупости, подлости и предательстве. Они выкладывают в Сеть критические видеоролики, которые бьют по имиджу Киева. Об этом рассказал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, сообщает РИА Новости.

Прозоров отметил, что иностранные наемники заключают первый контракт всего на полгода, и имеют право разорвать его в любой момент. Этим они отличаются от мобилизованных украинцев, которых заставляют служить бессрочно, «как в крепостном праве».

При этом в интернете появляется все больше видео от наемников, которые увидели, что на самом деле творится «ад и кошмар», и сбежали к себе на родину.

«Ну и попутно не забывая поливать грязью украинское командование, которое там и с деньгами кинет, и дырки затыкает "Интернациональным легионом", — рассказал Прозоров.



Иностранные наемники жалуются, что их делали участниками «мясорубок», бросая под огонь российской артиллерии и авиации. Также, по словам Прозорова, они отмечают «глупость украинского командования, подлость и предательство».

Подобные ролики отрицательно сказываются на имидже украинской армии и Украины.

Прозоров добавил, что поток желающих за деньги воевать за киевский режим начал иссякать после 2023 года. Сейчас наемниками на Украину едут только граждане нищих стран, чтобы «просто заработать деньги и быстренько сбежать», пока русские войска их не уничтожили.