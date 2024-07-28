Путин заявил о завершающей стадии разработки ударных систем

Президент России Владимир Путин объявил о проведении завершающей стадии разработки отечественных ударных систем, которые станут ответом на размещение американских ракет большой дальности в Германии.

Принимая Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, глава государства обратил внимание на планы США, предупредив, что в случае их реализации Москва откажется от соблюдения моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск Военно-морского флота.

"Сегодня разработка таких систем находится у нас на завершающей стадии", - сообщил Путин.

