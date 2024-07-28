Россия продолжит наращивать обеспечение сил Военно-морского флота современными вооружениями, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы продолжим наращивать обеспечение надводных и подводных сил, морской авиации, оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами», — приводит агентство слова главы государства.



Также в своей речи во время главного парада Военно-морского флота России Путин сообщил о завершающей стадии разработки ряда ударных систем в России, назвав это зеркальной мерой в ответ на развертывание ракет США в мире.

Путин рассказал, как РФ ответит на размещение оружия США в ФРГ

Президент поздравил российских военных с Днем Военно-морского флота, а также поприветствовал экипажи кораблей Китая, Алжира и Индии, прибывшие в Санкт-Петербург для участия в параде.